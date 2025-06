Home

Cisterna in movimento “semina” acido incolore e dall’odore pungente alle Morelline

28 Giugno 2025

. Rosignano Solvay (Livorno) 28 giugno 2025 Cisterna in movimento “semina” acido incolore e dall’odore pungente alle Morelline

Allarme nella mattinata di ieri venerdì 27 giugno 2025 per una perdita di acido paracetico (a temperatura ambiente incolore e dall’odore pungente) da un camion in movimento che, a quanto risulta, aveva caricato all’interno dello stabilimento Solvay.

E’ accaduto all’incrocio tra via Caduti di Nassirya e via per Rosignano, nella zona delle Morelline. L’allarme è rientrato rapidamente e alle 10.30 anche la strada, che era stata chiusa per permettere il lavaggio e i primi accertamenti dei vigili del fuoco oltre i rilievi dell’Arpat, è stata riaperta al traffico.

L’incidente è seguito dalla Polizia Municipale del Comando del Comune di Rosignano Marittimo. Sono intervenute varie pattuglie (anche di altre forze dell’ordine oltre ad ambulanze della Pubblica Assistenza). Sul posto si sono recate anche la vicecomandante Sara Bernardeschi e la responsabile del settore programmazione e sviluppo del territorio Susanna Berti.

La vicenda può essere al momento riassunta in questo modo.

Intorno alle ore 7.35 / 7.40 un cittadino ha chiamato la Polizia Municipale segnalando una perdita liquida da un camion che, avrebbe detto, si è prima fermato, proseguendo poi verso la Variante Aurelia.

Sul posto, dove era ancora presente la persona che aveva dato l’allarme (si è successivamente recata in ospedale per un controllo), è così arrivata la prima pattuglia della Municipale mentre i Vigili del fuoco, nel frattempo allertati, avevano già provveduto a isolare la strada per procedere al lavaggio.

Si è attivata anche la Solvay per rintracciare il camion che intanto stava viaggiando nei pressi di Scarlino. Il mezzo è stato richiamato indietro e il personale della Municipale che si occupa di ambiente ha provveduto ad una serie di accertamenti. Anche per stabilire quanto liquido del carico possa essere fuoriuscito. Da accertare, naturalmente, anche le cause che hanno provocato la perdita.

