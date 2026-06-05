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Citi e Bozzi brillano al CTR Games di Karate

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5 Giugno 2026

Citi e Bozzi brillano al CTR Games di Karate

Livorno 5 giugno 2026 Citi e Bozzi brillano al CTR Games di Karate

Si è svolto presso l’impianto sportivo di Martina Franca l’“Official Test Event” dei CTR Games, prestigiosa manifestazione di Karate organizzata dall FIJLKAM, che ha visto confrontarsi alcuni tra i più competitivi e promettenti atleti del panorama nazionale giovanile.

La competizione ha coinvolto quattro rappresentative territoriali – Nord Italia, Centro Italia, Sud Italia e la selezione della Commissione Nazionale Attività Giovanile (CNAG) – impegnate in un quadrangolare con formula round-robin, che ha previsto incontri diretti tra tutte le squadre partecipanti.

Tra i convocati della rappresentativa del Centro Italia figuravano anche gli atleti della ASD Esercito 187° Folgore di Livorno, Jacopo Citi e Andrea Bozzi, selezionati grazie alle loro posizioni nella classifica di merito “ranking” nazionale individuale. La convocazione ha rappresentato un importante riconoscimento del percorso sportivo intrapreso dai due giovani “atleti combattenti” e un’occasione di alto livello per verificare il loro stato di forma in un contesto agonistico di particolare prestigio.

La squadra del Centro Italia ha concluso la manifestazione conquistando la medaglia d’argento, risultato ottenuto grazie al contributo determinante di tutti i componenti del team.

Prestazione di assoluto rilievo per Jacopo Citi, impegnato nella categoria -75 kg. Il giovane atleta livornese, diciassettenne, ha superato per 1-0 il rappresentante della squadra della Nazionale Italiana, confermando le aspettative del responsabile tecnico della macroarea Centro. Nel corso dell’incontro Citi ha evidenziato notevoli qualità tecniche, realizzando due efficaci tecniche di proiezione (atterramento) e distinguendosi per controllo, rapidità, reattività e capacità di gestione del combattimento e apprezzato anche il tempismo nell’esecuzione del kizami-tsuki (tecnica di pugno), elementi che hanno contribuito a rendere l’incontro spettacolare e tecnicamente interessante. Tra i dieci componenti della squadra impegnati nel kumite “combattimento a contatto controllato”, Citi è stato l’unico atleta a conquistare una vittoria contro la rappresentativa nazionale, portando punti preziosi alla formazione del Centro Italia.

Ottima anche la prova di Andrea Bozzi nella categoria -84 kg. Il karateka della ASD Folgore ha avuto la meglio sul proprio avversario della rappresentativa del Nord Italia, imponendosi con il punteggio di 2-1 e contribuendo in maniera significativa al bottino complessivo della squadra.

Il secondo posto ottenuto dal Centro Italia rappresenta un importante segnale in vista dei prossimi appuntamenti agonistici e conferma la crescita degli atleti della ASD Esercito 187° Folgore di Livorno. Un risultato che assume ancora maggiore valore in una fase particolarmente intensa della stagione sportiva, alle porte della conclusione dell’attività agonistica e dell’avvio del percorso di riatletizzazione e preparazione estiva previsto dal progetto “Folgore Summer Day”, promosso dal club.

La prestazione di Citi e Bozzi conferma ancora una volta il valore del lavoro svolto dalla società livornese nella formazione e nello sviluppo dei giovani talenti del karate nazionale.