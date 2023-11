Home

7 Novembre 2023

Livorno 7 novembre 2023 – Citi entra tra i top five d’Italia e conquista la cintura nera

Un altro successo si aggiunge al settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno schierato al “Campionato Italiano Juniores (16 – 17 anni d’età)” di Karate, organizzata dalla FIJLKAM e svoltosi nel week end scorso, presso il centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia – Roma.

Nella specialità Kumite “combattimento a contatto controllato” il giovane folgorino quindicenne Jacopo CITI, ha conquistato un ottimo 5º posto nella categoria 55 Kg.

53 atleti in gara per contendersi il titolo di Campione italiano, provenienti da tutta la penisola. In questa panoramica, movimentata dal più sentito sentimento agonistico, Jacopo ha sostenuto 5 incontri, tra cui la semifinale, che purtroppo non è andata a segno, e questo, gli ha garantito la finalina per il gradino più basso del podio. Particolarmente emozionante e combattuta la sfida per la medaglia sino all’ultimo secondo, dei due minuti effettivi di confronto, l’atleta blu/azzurro (i colori della ASD 187) ha ceduto il passo all’avversario per 2 a 1, raggiungendo la quinta (5ª) posizione in classifica.

Citi della classe cadetti (14 – 15 anni d’età) a cui appartiene, dalle fasi di qualificazione nella categoria superiore della Juniores per la competizione nazionale, come regolamento Federale prevede con il salto categoria, in tale contesto, per quanto più giovane, si è affermato tra i migliori “top five” d’Italia degli juniores, aggiudicandosi per meriti sportivi l’ambita cintura nera grado 1º Dan.

L’atleta è stato seguito dal “tecnico con le stellette” maestro Antonio CITI.

