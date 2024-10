Home

Sport

Arti Marziali

Citi premiato dal Comitato Regionale di Karate

Arti Marziali

7 Ottobre 2024

Citi premiato dal Comitato Regionale di Karate

Livorno 7 ottobre 2024 – Citi premiato dal Comitato Regionale di Karate

Momento importante per il settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno.

Su convocazione dei Centri Tecnici Regionali del Comitato Regionale Toscana Karate – CRTK FIJLKAM, la presenza dei folgorini è stata incoraggiata dal comitato stesso, per partecipare all’allenamento selettivo a riguardo la futura costituzione della squadra regionale che si presterà alla partecipazione del Campionato Italiano per Regioni, nel mese di novembre.

Tra i convocati hanno preso parte per la classe over 18 Andrea BOZZI, per gli Under 18 Edoardo LIGAS e Jacopo CITI.

L’attività svolta nell’arco della mattina di domenica scorsa, è stata presenziata dal Commissario regionale dei tre settori (Judo, Lotta e Karate) FIJLKAM Fabio CARDARELLI, che, a termine lavori ha chiuso con la cerimonia dei saluti consegnando la “targa di memoria”, quale riconoscimento del CTRK, a favore dell’ atleta Jacopo CITI, distintosi come unico toscano, con il posizionamento al 1º posto nella classifica di merito nazionale del “Ranking 2023”.

La prima fase selettiva è stata svolta presso l’impianto sportivo in Montevarchi, diretto dal Responsabile per le attività agonistiche il maestro Edgardo ARTINI e lo staff degli insegnanti tecnici, tra questi il collaboratore tecnico regionale Antonio CITI (“direttore tecnico con le stellette” della ASD 187 Folgore).

Citi premiato dal Comitato Regionale di Karate