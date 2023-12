Home

Citi tra i top five della Youth League di Karate

12 Dicembre 2023

Livorno 12 dicembre 2023 – Citi tra i top five della Youth League di Karate

Notevole il risultato ottenuto dal percorso del circuito mondiale giovanile del Karate 1 della World Karate Federation – WKF Youth League Jesolo, al quale hanno preso parte gli atleti del settore giovanile della ASD Esercito – 187 Folgore di Livorno , svoltosi dal 07 al 10 dicembre scorso, presso l’impianto sportivo di Jesolo – Venezia.

Sono stati registrati dall’organizzazione circa mille allenatori e più di quattromila atleti di 874 club provenienti da 81 Nazioni. L’evento mondiale è stato l’ultima tappa intercontinentale delle 5, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Croazia, Messico e Italia. In questo panorama alimentato da un elevato sentimento agonistico, per aggiudicarsi le migliori posizioni in classifica, si sono dati battaglia i giovani talenti del movimento sportivo.

Nella specialità del Kumite “combattimento a contatto controllato” ha ben figurato Jacopo CITI, che ha conquistato un ottimo 5º posto su 96 competitori e tra questi, primo tra gli italiani in corsa verso il podio, nella classe Cadetti (14-15 anni d’età) peso – 57 Kg.

Sette sono stati gli incontri sostenuti da Citi, che si è confrontato con gli agguerriti atleti esteri. Il combattuto percorso agonistico è avanzato con le vittorie sui concorrenti, Repubblica Ceca 4 a 0, Armenia per antei “giudizio arbitrale” 3 a 1, due dell’ Ucraina per 5 a 0 e 6 a 4, ai quarti di finale passa per 5 a 0 con il titolato campione italiano e alla semifinale del 6º incontro, ha ceduto il passo all’atleta ucraino.

L’ottimo posizionamento raggiunto, ha permesso a Jacopo di disputare la “finalina” per la medaglia di bronzo, ma per quanto combattuto, purtroppo, sfiora il podio. Permane tra i top 5 della classifica.

Nel palmares del circuito Youth League WKF, Citi ha conquistato la medaglia d’oro e bronzo di Cipro negli Under 14, di bronzo in Messico, 5º posto in Spagna e Italia, 7º in Croazia nella classe Cadetti. Questo lo proietta e lo conferma, quale atleta competitivo in campo internazionale.

Buona la prova di Andrea BOZZI con i suoi 3 incontri nell’ U 21 – 75 Kg e altrettanto soddisfacente è stata la performance di Leonardo NANNINI negli U 14 – 45 Kg.

Inoltre, buone le prove tecnico dimostrative del Kata “forme” sostenute da Leonardo BOMBARDI, Edoardo BARONI, Samuele CORVAGLIA e Elena di LELIO.

Nei quattro (4) giorni di gara gli atleti sono stati accompagnati sui quadrati di gara, dallo staff tecnico qualificato della ASD 187 “WKF accredited coach” Antonio Citi, paracadutista dell’ Esercito Italiano e Vincenzo CORVAGLIA.

