19 Novembre 2022

Livorno 19 novembre 2022 -Citizen Day alla Solvay Solutions di Livorno, incontri fra i dipendenti e i ragazzi di Thisintegra

Si è svolto alla Solvay Solutions di Livorno un incontro con i ragazzi, le ragazze e gli educatori della cooperativa sociale Thisintegra, durante la settimana del Citizen Day, il progetto che il Gruppo Solvay organizza ogni anno nei propri stabilimenti di tutto il mondo.

Quest’anno la tematica del Solvay Citizen Day 2022 è incentrata sulla promozione di eventi per valorizzare un approccio positivo alla “Diversità e Inclusione”, per uno scambio di conoscenze ed esperienze, con il fine di creare collaborazioni e condividere ambienti di lavoro inclusivi, diversificati ed equi.

I dipendenti dello stabilimento Solvay di Livorno, insediato nella zona industriale – portuale della città; hanno deciso di dedicare una giornata ai ragazzi e ragazze con disabilità dell’associazione Thisintegra che hanno potuto visitare gli impianti e incontrare il personale che lavora nel sito livornese del Gruppo.

Successivamente vi è stata la “restituzione” delle visita con una rappresentanza dei dipendenti Solvay che si è recata nel quartiere Venezia di Livorno nel locale della cooperativa per assaggiare le specialità culinarie preparate e servite dai ragazzi.

Questo il commento di Andrea Benassi, uno dei responsabili della cooperativa:

“Durante questi incontri abbiamo potuto conoscere con i nostri ragazzi lo stabilimento Solvay Solutions nell’area portuale dove si produce Silica per pneumatici per auto, di nuova generazione. Poi abbiamo voluto mostrare a una delegazione di dipendenti della società come ci siamo organizzati per offrire un’ ospitalità cordiale e dei buoni prodotti fatti con entusiasmo, pronti da degustare. Crediamo che il lavoro sia un primo importante passo per sentirsi parte attiva della società. Per questo all’interno del nostro locale di ristorazione e caffetteria, in via Ganucci 3, ragazzi e ragazze disabili lavorano come camerieri aiutandoci concretamente nella gestione del locale. Auspichiamo eventi come questo che consentono importanti opportunità di socializzazione”.

Informazioni su Thisintegra

Thisintegra è una cooperativa sociale che nasce a Livorno nel 2018 da un sogno e un’idea di Andrea Benassi e Nicola Pacini. Il suo obiettivo è essere un supporto concreto a 360° per la disabilità.

Si propone come un accogliente luogo di aggregazione dove poter studiare, assistere a rappresentazioni teatrali, musicali, presentazioni di libri, mostre fotografiche e mostre d’arte di vario genere.

Dopo essersi confrontati con le famiglie dei ragazzi/e già all’interno del progetto, è emersa la necessità per gli stessi/e di avere una maggiore autonomia.

Per questo è stato creato un laboratorio mattutino, avviato lo scorso anno; da ottobre 2021 sono attivi anche il servizio mensa e i laboratori pomeridiani.

La principale offerta comprende una vastissima scelta di tè e tisane, caffetteria di vario genere, dolci molto sfiziosi e birre artigianali da accompagnare ai gustosissimi taglieri o alle nostre diverse tipologie di schiacciatine!

Si effettuano 5 laboratori di autonomia mattutini quotidiani, da lunedì a venerdì, su varie materie come educazione stradale, corsi di cucina, corretto utilizzo di social, cellulari e internet, come fare la spesa, valore delle cose e gestione resti, nuoto in piscina.

Sono anche previste attività pomeridiane come corsi d’arte, sport con calcetto ed uscite in autonomia.

I ragazzi che lavorano sono 8, regolarmente assunti. I ragazzi che frequentano i laboratori sono 22.

