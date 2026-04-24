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Cronaca

Città circolari, Livorno c’è: nuova alleanza per ambiente e innovazione

Cronaca

24 Aprile 2026

Città circolari, Livorno c’è: nuova alleanza per ambiente e innovazione

Livorno 24 aprile 2026 Città circolari, Livorno c’è: nuova alleanza per ambiente e innovazione

Livorno entra ufficialmente nella rete delle città italiane impegnate nella transizione ecologica e nell’economia circolare. La città labronica è infatti tra i protagonisti della nuova Rete Italiana delle Città Circolari, iniziativa promossa dal Comune di Genova insieme a Italia Circolare e inserita nel più ampio progetto europeo Circular Cities and Regions Initiative.

Un passo importante che colloca Livorno all’interno di un network strategico che riunisce numerosi capoluoghi italiani – tra cui Roma, Firenze, Torino e Napoli – tutti impegnati a sviluppare modelli urbani più sostenibili, resilienti e inclusivi.

La presentazione ufficiale è avvenuta durante il Circular City Forum 2026, tenutosi a Genova dal 17 al 22 aprile, un appuntamento che ha riunito amministratori, esperti e realtà impegnate nella trasformazione delle città. Per il Comune di Livorno è intervenuta l’assessora Giovanna Cepparello, che ha portato l’esperienza e le prospettive del territorio labronico.

L’adesione alla rete arriva in un contesto globale sempre più urgente: oggi oltre la metà della popolazione mondiale vive nelle aree urbane, una percentuale destinata a crescere nei prossimi decenni. Le città, pur occupando una porzione minima della superficie terrestre, sono responsabili della maggior parte delle emissioni di CO₂ e dei consumi energetici. Da qui la necessità di ripensare i modelli di sviluppo, puntando su circolarità, innovazione e collaborazione.

La Rete Italiana delle Città Circolari nasce proprio con questo obiettivo: creare uno spazio stabile di confronto e lavoro condiviso tra amministrazioni, capace di favorire lo scambio di buone pratiche, lo sviluppo di progetti comuni e l’accesso a risorse nazionali ed europee.

Tra le azioni previste ci sono la raccolta e diffusione di esperienze virtuose, la costruzione di sinergie su filiere strategiche, lo sviluppo di strumenti per l’analisi dei dati e il rafforzamento del coinvolgimento delle comunità locali. Un approccio che punta a trasformare le città in veri laboratori di innovazione sostenibile.

Per Livorno si tratta di un’opportunità concreta per consolidare il proprio percorso verso una città più attenta all’ambiente e alla qualità della vita, ma anche per contribuire attivamente a un cambiamento più ampio, condiviso a livello nazionale ed europeo.

Nei prossimi mesi la rete entrerà nella fase operativa, con la definizione degli strumenti e della governance. Un passaggio decisivo per trasformare le idee in azioni concrete e accelerare la transizione ecologica delle città italiane.