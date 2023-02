Home

Sport

Calcio

Città di Castello senza storia, si inchina al tris dell’US Livorno

Calcio

19 Febbraio 2023

Città di Castello senza storia, si inchina al tris dell’US Livorno

Livorno 19 febbraio 2023

Il Livorno ha battuto il Città di Castello per 3-0 nella 24a giornata del campionato di serie D girone E, conseguendo la terza vittoria interna consecutiva e blindando la propria posizione playoff.

Gli uomini di Esposito hanno confermato il 3-4-2-1 schierato a Ponsacco, con El Bakhtaoui al centro dell’attacco supportato da Frati e Bruzzo.

Il primo gol è arrivato già al quarto minuto, con Frati che ha sfruttato un preciso cross di Giuliani per segnare di testa. Livorno ha continuato a premere e a creare occasioni da gol, andando vicino al raddoppio con El Bakhtaoui, che ha costretto il portiere avversario alla respinta e ha sparato a lato dal limite dell’area.

Nel recupero del primo tempo, Livorno ha aumentato il vantaggio grazie a Bruzzo, che ha segnato a porta vuota su assist di Lo Faso.

All’inizio della ripresa, El Bakhtaoui ha sfruttato un’uscita sbagliata del portiere avversario su un lancio di Neri per segnare il terzo gol del Livorno.

Il Città di Castello non è riuscito a creare veri pericoli in attacco e Livorno ha amministrato il risultato fino alla fine della partita, ottenendo una vittoria convincente e importante per il prosieguo del campionato.

Il tabellino di Livorno-Città di Castello 3-0

Livorno (3-4-2-1):

Bagheria; Fancelli, Russo, Giampà (82′ Zanolla); Lorenzoni (56′ Camara), G. Neri (56′ Pecchia), Luci (89′ Belli), Giuliani; Frati (39′ Lo Faso), Bruzzo: El Balhtaoui. A disposizione: Fogli, Bamba, Longo, Lucatti. All. Esposito

Città di Castello (3-4-2-1):

Genovese; Mariucci, Mosti, Pazzaglia; Mezzasoma (77′ Posada), Buono, Gorini, Grassi (65′ Rossitto); Sylla, Doratiotto (56′ Trovato); Calderini. A disposizione: Guerri, Mussi, Tersini, Massai, Scarpini, Troqe. All. Alessandria

Arbitro: Campazzo di Genova

Reti: 4′ Frati, 47’pt Bruzzo, 46′ El Bakhtaoui

Note: angoli 3-2, ammoniti Mezzasoma, Lorenzoni, Pazzaglia, Calderini, Sylla, Neri, Lo Faso, Russo, spettatori 2.611, recupero 3’+4′

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin