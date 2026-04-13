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Cittadina segnala e municipale sequestra cane per presunti maltrattamenti

Cronaca

13 Aprile 2026

Cittadina segnala e municipale sequestra cane per presunti maltrattamenti

Livorno 13 aprile 2026 Cittadina segnala e municipale sequestra cane per presunti maltrattamenti

Cane sequestrato per presunti maltrattamenti: affidato alla Cuccia nel Bosco

Intervento della Polizia Locale in zona viale Carducci–piazza della Repubblica, dove un cane è stato sequestrato a seguito di un presunto caso di maltrattamento.

L’operazione è scattata dopo la segnalazione di una cittadina, che ha allertato gli agenti riferendo della presenza di un uomo che stava maltrattando l’animale. Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato le condizioni del cane, che si trovava al guinzaglio e appariva in evidente stato di affaticamento, mostrando inoltre segni di zoppia alla zampa destra.

Gli agenti hanno quindi proceduto alle verifiche attraverso l’apposito lettore di microchip, riscontrando che sia il numero identificativo dell’animale sia la registrazione risultavano provenire da fuori regione.

Sulla base della testimonianza raccolta dalla segnalante e considerato il rischio di un possibile aggravamento delle condizioni del cane qualora fosse rimasto nella disponibilità dell’uomo, la Polizia Locale ha rilevato l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 544 ter del Codice Penale, relativo al maltrattamento di animali.

Per questo motivo è stato disposto il sequestro preventivo dell’animale ai sensi dell’articolo 321 del Codice di procedura penale, in attesa di acquisire dall’Anagrafe Canina l’attestato di responsabilità.

Il cane è stato successivamente prelevato dalla ditta incaricata e trasferito al canile municipale La Cuccia nel Bosco, dove sarà sottoposto alle cure e ai controlli necessari.

Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Al fine di acquisire ulteriori elementi di prova, sono in corso verifiche sui filmati della videosorveglianza comunale lungo il tragitto percorso dal soggetto insieme al cane.

La Polizia Locale ha inoltre fatto sapere che continueranno su tutto il territorio comunale i controlli mirati a prevenire e contrastare episodi di maltrattamento nei confronti degli animali.