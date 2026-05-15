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Cittadinanza a Carlo Conti, domani la cerimonia di consegna

Cronaca

15 Maggio 2026

Cittadinanza a Carlo Conti, domani la cerimonia di consegna

Livorno, 15 maggio 2026 Cittadinanza a Calrlo Conti, domani la cerimonia di consegna

Da domani, sabato 16 maggio, Carlo Conti sarà cittadino onorario di Livorno. Alle ore 11.00 nella Sala del Consiglio Comunale il sindaco Luca Salvetti presiederà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al celebre presentatore e conduttore televisivo toscano molto legato a Livorno, città natale della mamma Lolette e della zia Edda.

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 25 marzo scorso ha approvato, con 24 voti favorevoli (deliberazione numero 62) il conferimento della cittadinanza onoraria a Carlo Conti, che ha ringraziato pubblicamente durante la trasmissione “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio, in cui era ospite.