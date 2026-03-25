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Cronaca

Cittadinanza onoraria a Carlo Conti, Salvetti: “Riconoscimento meritato”

Cronaca

25 Marzo 2026

Cittadinanza onoraria a Carlo Conti, Salvetti: “Riconoscimento meritato”

Livorno 25 marzo 2026 Cittadinanza onoraria a Carlo Conti, Salvetti: “Riconoscimento meritato”

La città di Livorno abbraccia ufficialmente Carlo Conti, che da oggi diventa cittadino onorario. Un riconoscimento dal forte valore simbolico e affettivo, arrivato al termine di un percorso istituzionale condiviso e sostenuto dalla maggioranza del consiglio comunale. A sottolinearne il significato è il sindaco Luca Salvetti, che parla di un omaggio alle radici familiari del noto conduttore e al legame mai interrotto con la città, più volte valorizzata davanti a milioni di telespettatori. Non sono mancate però alcune tensioni politiche durante l’iter, che il primo cittadino definisce strumentali rispetto a un’iniziativa pensata per unire e promuovere Livorno.

Il percorso per la cittadinanza onoraria a Carlo Conti è arrivato all’epilogo con il successo previsto, Carlo diventa livornese a tutti gli effetti e corona un desiderio che in più di una occasione aveva condiviso.

Si tratta di un omaggio che il Sindaco e la giunta hanno pensato e che il consiglio comunale ha approvato a maggioranza qualificata, un omaggio per le origini di Conti, con la mamma e una parte della famiglia nati nel cuore della nostra città, un omaggio anche per tutte le occasioni in cui in maniera concreta il conduttore televisivo ha richiamato Livorno e ha scelto la città per una promozione davanti a milioni di persone.

“La cittadinanza onoraria – sottolinea Salvetti – arriva con un trasporto vero di buona parte dell’assemblea e nonostante il no di alcune parti politiche motivato in maniera diversa e in alcuni casi del tutto surreale. Ma si sa la battaglia politica ormai viene proposta su tutto, persino su un passaggio neutro del tutto positivo per la città che non meritava di essere preso per giocarci una strumentale sfida collegata ad altre cittadinanze proposte e rifiutate o a non meglio precisati risvolti che fanno solo sorridere. Per questo oltre al ringraziamento per la maggioranza che compatta ha sostenuto l’iter, il grazie va anche ai consiglieri Esposito, Morini, Guarducci e Vaccaro per il voto favorevole che ha indubbiamente nobilitato la scelta che abbiamo fatto”.