3 Dicembre 2020

Cittadini in Comune Colle: "Il polo farmaceutico slitta al 2023. Il 2020 era una promessa elettorale?"

"Questo mentre in pieno lockdown Amazon ha costruito un hub Logistico a Montacchiello a Pisa"

Guasticce (Collesalvetti, Livorno) 3 dicembre 2020 – “Annunci elettorali e lavoro sul territorio”, il polo farmaceutico a Guasticce slitta al 2023. La nota di Cittadini in Comune per Collesalvetti:

“A Marzo del 2019, poche settimane dal voto nei Comuni di Collesalvetti e Livorno l’allora Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi tornò a parlare del polo logistico farmaceutico di Guasticce come qualcosa di imminente, da realizzare nel 2020

Ora siamo alla fine dell 2020, non se ne sente più parlare da circa un anno, per questo come Cittadini in Comune di Collesalvetti abbiamo presentato tramite il nostro capogruppo Emanuele Marcis una interrogazione che è stata discussa ieri in Consiglio Comunale a Collesalvetti:

Il cronoprogramma aggiornato parla di una ultimazione nel 2023!

Certo, si tratta di un investimento di privati su cui il pubblico può incidere relativamente, allora perché ci si vende politicamente un’opera consegnata nel 2020 quando non si è in grado di far rispettare questi tempi, che sono in realtà ben diversi? (2023… e speriamo non oltre!)

Per la cronaca in pieno lockdown Amazon ha costruito un HUB Logistico a Montacchiello a Pisa iniziando i lavori a marzo 2020 e ultimandolo a Ottobre, quindi le cose si possono fare anche durante il COVID.

Ci opponiamo agli annunci pre elettorali di questo tipo

Ricordiamoci di questo alla prossima tornata elettorale. Guardiamo sempre ai fatti, non alle promesse”.

