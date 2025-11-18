Home

Provincia

Cittadini segnalano, 18enne denunciato per spaccio

Provincia

18 Novembre 2025

Cittadini segnalano, 18enne denunciato per spaccio

Venturina (Livorno) 18 novembre 2025 Cittadini segnalano, 18enne denunciato per spaccio

I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno denunciato in stato di libertà un 18enne, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, nel corso di un mirato servizio svolto anche in ragione di alcune segnalazioni da parte di privati cittadini allarmati da “strani viavai”, hanno notato il giovane il quale alla vista degli operanti mostrava un atteggiamento particolarmente circospetto; sottoposto a controllo, a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, un bilancino di precisione e denaro contante per quasi 300 euro suddiviso in banconote di vario taglio, ritenuto verosimilmente provento di attività di spaccio.

Un’ulteriore perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un coltello intriso di resti di sostanza stupefacente che, insieme a tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il 18enne, a seguito delle formalità di rito è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria labronica con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.