24 Novembre 2023

Cittadino segnala, Aamps risolve. In tempo zero pulito marciapiede da escrementi di cane

Livorno 24 novembre 2023 – Cittadino segnala, Aamps risolve. In tempo zero pulito marciapiede da escrementi di cane

La lettera di denuncia di comportamenti scorretti e di ringraziamento ad Aamps per il suo intervento:

“Vivere nell’inciviltà di alcuni proprietari di non è bello e purtroppo in viale della Libertà dove “complici” sono le siepi lungo il marciapiede ogni giorno si trovano i ricordini dei cani non tolti dai padroni.

Questa mattina con grande sorpresa un tratto di due tre metri del marciapiede era pieno di deiezioni di cane, per passare da quel tratto e non pestarle dovevi essere un atleta di salto in lungo e saltare.

La cosa però che mi ha fatto veramente arrabbiare, per non usare una parola che inizia con la lettera C è stato veder passare di lì una donna con la sedia a rotelle. Tutta quella “M” impossibile da scansare lasciata sul marciapiede è finita sulle gomme della carrozzina. Carrozzina che veniva spinta autonomamente a mano nonostante lo schifo di riempirsi le mani di quello raccolto dalle gomme. E poi? Quando rientra in casa la “M” se la porta con se nell’appartamento o deve chiamare aiuto per farsela toglierla e disinfettare la carrozzina?

Imbestialito da questa scena dovuta all’inciviltà quotidiana di alcuni personaggi, ho chiamato l’Aamps per segnalare la situazione. Poco dopo un’ora è arrivato un operatore Aamps che ha pulito, sanificato, lavato e spazzato il marciapiede. Ringrazio l’azienda che molto celermente ha risposto alla richiesta di un cittadino ed ha provveduto a ripristinare le condizioni di igiene”

