5 Febbraio 2025

Cittadino segnala spaccio, polizia arresta 25enne con regolare permesso di soggiorno

Livorno 5 febbraio 2025

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 25 anni trovato in possesso di 48 dosi di Cocaina.

Presso la sala operativa delle volanti è arrivata una segnalazione di spaccio nei pressi di un esercizio di ristorazione del centro cittadino.

Proprio all’interno dell’esercizio commerciale i poliziotti, inviati sul posto, individuavano un uomo che, vedendoli, cercava di uscire e allontanarsi.

L’uomo, incensurato, cittadino tunisino con permesso di soggiorno in corso di validità, veniva quindi perquisito e, all’interno della sella del suo ciclomotore, venivano trovate 48 dosi di Cocaina e un pezzo di circa 20 grammi di hashish.

In considerazione di quanto sopra lo straniero veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’A.G.

Si sottolinea l’importanza della telefonata effettuata da comuni cittadini che hanno segnalato alla Polizia di Stato il fenomeno dello spaccio, infatti nell’ottica della collaborazione attiva fra cittadinanza e Polizia, si possono aumentare i presidi di legalità, in particolar modo nel contrasto al bullismo, allo spaccio di droga e a fenomeni di violenza domestica. Per garantire la riservatezza dei cittadini la Polizia di Stato ha adottato l’applicazione “YOUPOL” che consente agli utenti di effettuare qualunque segnalazione anche in forma anonima.