CIUCHEBIAMOCI…i migliori anni…’70-’80-‘90. Torna la serata concerto dedicata agli anni del Ciucheba

30 Giugno 2023

Livorno 30 giugno 2023 – CIUCHEBIAMOCI…i migliori anni…’70-’80-‘90

Dopo il grande successo con sold out della scorsa estate, torna a Villa Trossi la serata concerto dedicata alla musica che negli anni ’70-’8-‘90 veniva suonata nello storico Ciucheba Club di Castiglioncello; mitico locale dove si sono esibiti i più grandi artisti di musica e cabaret.

Renato Zero, Alan Sorrenti, Fabio Concato, Claudio Baglioni, Lucio Battisti, Zucchero, Vasco Rossi, Al Jarreau, Steve Wonder, Pino Daniele, Gino Paoli, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, e numerosissimi altri autori e brani compongono la “scaletta” che, con semplicità, fa davvero battere le mani ed alzare in piedi ballando con vivo entusiasmo.

La band sul palco di Villa Trossi è formata da Roberto Di Liberti voce e tastiere, Gigi Pellegrini sax, Andrea Lombardo chitarre; Stefano Conti basso e Renato Ughi batteria, pronti a far rivivere la gioia dei brani che hanno fatto un’epoca lunga più di vent’anni.

La serata prevede anche un ringraziamento particolare a Mauro Donati “patron” del Ciucheba.

Ingresso Euro 10 – Posto Unico

Inizio concerto ore 21,30

Prenotazioni anche WhatsApp 338 5081221

