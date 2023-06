Home

19 Giugno 2023

Livorno 19 giugno 2023 – Civiltà e rispetto, non puoi occupare così un parcheggio riservato a persone con disabilità

Il rispetto verso i parcheggi riservati ai disabili: una questione di civiltà

L’importanza di rispettare i parcheggi riservati alle persone con disabilità è fondamentale per garantire un’accessibilità equa e inclusiva. Purtroppo, nonostante le segnalazioni e i cartelli ben visibili, ci sono ancora casi in cui questi spazi vengono occupati indebitamente, impedendo alle persone con disabilità di usufruirne.

Un recente episodio in via Montebello a Livorno dimostra quanto sia urgente sensibilizzare le persone su questa problematica e adottare misure più severe nei confronti di chi si comporta senza rispetto.

La violazione dei parcheggi riservati ai disabili è un gesto di egoismo e di arroganza. Non si può parcheggiare lo scooter nel modo che si vede nella fotografia; in un modo spudorato qualcuno ha in pratica utilizzato mezzo posto per disabili rendendolo infruibile; impedendo l’accesso alle persone che ne avevano effettivamente bisogno solo per lasciarci lo scooter.

Non trascuriamo poi l’importanza di considerare le esigenze delle persone con disabilità e l’impatto negativo che questa violazione comporta sulla loro autonomia e inclusione sociale. Avere un posto per disabili non è un premio; non è una vincita alla lotteria; e non è che perchè una persona ha una disabilità allora è “ganza” e gli si regala un posto. Una disabilità è una cosa che ti accompagna per tutta la vita e che ti limita anche nelle piccole cose quotidiane ed il posto diventa purtroppo una necessità

Una necessità negata da un menefreghista oltretutto intorno all’ora di pranzo, ora in cui una persona con disabilità può usufruire del posto per andare a mangiare a casa sua… e invece NO, deve magari anche parcheggiare lontano e percorrere con tutte le difficoltà del caso il tragitto verso casa per consumare il pasto

Anche se solo per 5 minuti che poi in questo caso magari fossero stati 5 minuti ,l’occupazione indebita di questi parcheggi può avere gravi ripercussioni sulla qualità di vita di chi ne dipende per muoversi con facilità e indipendenza.

Il rispetto di tali spazi è un segno di civiltà e solidarietà verso le persone con disabilità, che meritano di vivere in un ambiente inclusivo e accessibile.

La violazione dei parcheggi riservati ai disabili rappresenta un grave atto di mancanza di rispetto e verso le persone con disabilità. È fondamentale che certi tipi di persone comprendano l’importanza di questi spazi e adottino un atteggiamento responsabile.

Allo stesso tempo, è necessario che le istituzioni agiscano in modo deciso e adottino misure più severe per contrastare queste violazioni, garantendo così l’accessibilità

