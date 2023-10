Home

9 Ottobre 2023

Rosignano 10 ottobre 2023 – Clandestino sorpreso con droga in Fuga: la Municipale lo Riacciuffa, Centri Rimpatrio pieni, denunciato a piede libero

Lunedì 25 settembre il comando di Polizia Municipale di Rosignano Marittimo ha predisposto un controllo di polizia finalizzato alla prevenzione e alla repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nella frazione di Rosignano Solvay.

Oggetto del controllo è stata l’area adiacente al Circolo Bocciofilo sito in via Berti Mantellassi.

Una pattuglia della Polizia Municipale, congiuntamente all’unità cinofila, ha sottoposto a controllo tre giovani che si trovavano seduti ad un tavolino del bar e, una di queste; un soggetto di sesso maschile dell’età di circa 20 anni, cittadino straniero senza fissa dimora; veniva segnalato dall’unità cinofila addestrata alla ricerca di stupefacenti. Infatti, nella tasca dei jeans venivano rinvenuti 2,15 grammi di hashish, immediatamente sottoposti a sequestro.

Nei suoi confronti è scattata la segnalazione alla Prefettura di Livorno per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Tuttavia, alla richiesta di fornire i documenti è emerso altresì che il giovane fosse sprovvisto di documento di identificazione e di permesso di soggiorno, ed è quindi stato condotto, in stato di fermo per identificazione presso il Comando e conseguentemente sottoposto a rilievi fotosegnaletici, ai fini di procedere al suo deferimento alla competente Autorità Giudiziaria e alla relativa procedura con l’Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno.

Terminati i rilievi di rito, il giovane ha accusato un lieve malore ed è quindi stato trasportato al Pronto Soccorso di Cecina.

Dimesso il medesimo pomeriggio, però, si è però irreperibile e sono quindi iniziate le ricerche per rintracciarlo.

Durante un servizio appositamente organizzato venerdì 29 settembre, della municipale ha rintracciato il cittadino extracomunitario a bordo di un autobus extraurbano, in compagnia di una minorenne.

I due giovani venivano accompagnati al Comando di Piazza del Mercato.

La giovane, anche lei cittadina extracomunitaria ma con regolare permesso di soggiorno; aveva con sé sostanza stupefacente (0,60 grammi di hashish), che veniva sottoposta a sequestro.

In quanto minorenne, si è avvisato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze e la madre, la quale sopraggiungeva al Comando per assistere la stessa.

Nei confronti della giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura di Livorno per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

Riguardo al ragazzo, da un controllo più approfondito effettuato dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Livorno, è emerso che lo stesso; non avesse mai conseguito un permesso di soggiorno. E’ entrato clandestinamente in Italia nel 2021 e a novembre 2022 era già stato destinatario di un decreto di espulsione da parte della Prefettura di Catanzaro.

Non essendo stato possibile reperire un posto libero nei Centri di permanenza per il rimpatrio dislocati sul territorio nazionale; il giovane veniva quindi deferito a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall’art. 14 c. 5 ter del D. Lgs. 286/1998, avendo violato l’ordine impartitogli di lasciare il territorio italiano.

La pena prevista è quella della multa da 10.000,00 a 20.000,00 Euro. Nei suoi confronti, il Comando di Polizia Municipale provvedeva altresì a notificare un secondo provvedimento di espulsione emesso dalla Prefettura di Livorno.

