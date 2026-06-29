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Clara Damari non ancora 13enne, giocatrice di dama più forte d’Italia

Dama - Scacchi

29 Giugno 2026

Clara Damari non ancora 13enne, giocatrice di dama più forte d’Italia

Livorno 29 giugno 2026 Clara Damari non ancora 13enne, giocatrice di dama più forte d’Italia

I suoi sostenitori, e in primis il suo Istruttore, il Gran Maestro Michele Borghetti e i suoi genitori, ci speravano, ma non nei termini “esagerati” in cui la vittoria è arrivata. Clara Damari, livornese e facente parte di una famiglia che tiene fede al cognome, è la più grande di tre figli che giocano tutti a dama, coi risultati eccellenti che citeremo. Partiamo dalla vincitrice del Campionato, Clara Damari. Non ancora tredicenne è l’italiana “NUMBER ONE”, tutte età comprese, nel gioco della dama e fa parte del gloriosissimo Circolo Damistico Livornese. Nella lontana Reggio Calabria Clara ha giocato 6 partite contro altrettante avversarie ed ha fatto l’en plein. Sei vittorie che le hanno fruttato 12 punti, ben 4 di vantaggio sulla calabrese Vittoria Coppolino, la sua più acerrima avversaria. E, guarda caso, anche Vittoria Coppolino ha scelto come proprio Istruttore il Gran Maestro Michele Borghetti, unanimente riconosciuto, risultati alla mano, come il più grande giocatore della storia damistica italiana, fin dalla sua fondazione nel 1924. Sicuramente uno dei più grandi, se non il più grande, anche della storia damistica mondiale. La grande soddisfazione è stata completata dal quinto posto della sorella di Clara, Anna che, non ancora undicenne, è arrivata quinta in un gruppo di cui facevano parte giocatrici molto più esperte di lei.

La grande prestazione delle due sorelle Damari si è concretizzata nel Campionato Assoluto femminile di dama internazionale, altro sistema di gioco che permette di andare a giocare anche all’estero, come hanno già fatto andando in Lettonia, Turchia e Francia. Clara è arrivata seconda e Anna addirittura quarta. Un risultato che fa sperare di avere, nel prossimo futuri, due sorelle ai vertici, non solo italiani, della dama. Questo “gioco-sport della mente” a volte sottovalutato e che solo se viene praticato fa capire la complessità del ragionamento che occorre fare per venirne a capo. Semplicissimo nelle regole, e sempre più profondo nelle difficoltà. Si può praticare fin dai 4-5 anni di età, come ha dimostrato Giulio, il fratello di Clara e Anna. Giulio, non ancora 9 anni, ha iniziato a giocare quando non ne aveva ancora compiuti 5 e, attualmente, eccetto gli esperti soci del Circolo Damistico Livornese (a molti dei quali tiene testa), è in grado di competere e di battere, ne siamo sicuri, qualsiasi altro concittadino. Ricordiamo che ha già vinto 3 titoli italiani, lasciando a bocca aperta chiunque lo veda giocare. Sa spiegare, con chiarezza e lucidità, lo sviluppo futuro del gioco, riuscendo a risolvere situazioni ingarbugliate. Siamo sicuri che i tre titoli italiani juniores sinora vinti, saranno solo l’antipasto della sua carriera nel mondo della dama. Ricoediamo che il Circolo Damistico Livornese, che ha come sede il Circolo Carli di Salviano, è l’unico dei 5 Continenti (!) ad avere due pluri Campioni del Mondo, Michele Borghetti e Matteo Bernini. E’ inoltre il Circolo più titolato nella storia della Federazione Italiana Dama, fin dal 1924 e detiene una serie infinita di record e titoli.