Home

Eventi

Appuntamenti

“Classica con gusto”, domani appuntamento straordinario con Maria Luigia Borsi e Florence Cello Ensemble

Appuntamenti

4 Aprile 2023

“Classica con gusto”, domani appuntamento straordinario con Maria Luigia Borsi e Florence Cello Ensemble

Mercoledì 5 Aprile, ore 21 in Goldonetta - Ingresso gratuito

Livorno, 04 aprile 2023 – Un appuntamento straordinario ed un omaggio a tutto il pubblico che sempre più numeroso segue la programmazione e proposta di musica classica della Fondazione Teatro Goldoni

con il prezioso apporto e collaborazione di soggetti terzi come Opera Music Management per la Sinfonica e Menicagli Pianoforti ed il Maestro Carlo Palese per la Musica da camera:

insieme a loro, mercoledì 5 Aprile, alle ore 21, aprirà eccezionalmente la Goldonetta per un brillante e coinvolgente fuori programma della rassegna “Classica con gusto” con la serata “Ma che spettacolo!”

che avrà protagonisti il soprano Maria Luigia Borsi ed il Florence Cello Ensemble e Lucio Labella Danzi in veste di direttore-concertatore.

Una voce, splendida, quella della Borsi, raffinata interprete dal timbro inconfondibile, che ha già avuto modo di imporsi a livello internazionale come una delle cantanti più interessanti della sua generazione; molto legata alla città di Livorno,

che l’ha applaudita negli anni sia in produzioni liriche che in recital in veste di solista, la Borsi sarà in scena con ben 13 violoncelli per condurre il pubblico in un appassionante viaggio nel Musical degli anni ’90 in un originale piece musical-teatrale.

Un ensemble di giovani talentuosi violoncellisti ed il loro virtuoso ed imprevedibile insegnante, si troveranno così impegnati nell’esecuzione di un bellissimo programma classico, quando, dopo un esaltante avvio,

sembrerà però evidente che il concerto non potrà continuare perché il violoncello del Maestro apparirà stranamente…debilitato ed impossibilitato a continuare. Sarà compito di un ospite di eccezione (Maria Luigia Borsi), per l’occasione in veste di psicanalista, tentare di salvare la serata.

La “dottoressa”, con la complicità dei giovani violoncellisti, adotterà un’originale terapia e attraverso l’esecuzione di brani di un genere più leggero, cercando affinità espressive e punti di contatto tra la voce ed il suono del violoncello, proverà così a ridare vita allo strumento, risollevando il morale degli esecutori e del burbero Maestro.

Come di consueto per “Classica con gusto”, la serata sarà aperta dal M° Carlo Palese con la presentazione del programma e degli artisti e si concluderà con un simpatico buffet offerto dagli organizzatori.

I biglietti omaggio per partecipare alla serata (disponibilità fino ad esaurimento dei 200 posti di capacità del ridotto del Goldoni) possono essere ritirati presso il botteghino del Teatro martedì e giovedì ore 10-13, mercoledì ore 16.30-19.30 ed il giorno stesso dalle ore 20.

Tutte le informazioni su programma ed artisti su www.goldoniteatro.it