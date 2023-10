Home

31 Ottobre 2023

Livorno 31 ottobre 2023 – Classifica Parchi Nazionali: i chiarimenti di Holidù all’intervento di Sammuri, presidente del parco dell’Arcipelago Toscano

A seguito dell’intervento del dottor Giampiero Sammuri; presidente del parco dell’Arcipelago Toscano: Parchi, una “classifica acchiappaclick che penalizza l’Arcipelago Toscano” che lamentava alcune imprecisioni nella classifica dei Parchi Nazionali redatta dal Holidù riceviamo e pubblichiamo la nota di risposta e chiarimenti inviata da Pasquale Ricciardi, PR Manager di Holidu per il mercato italiano

“Abbiamo già provveduto a contattare il Presidente Sammuri via mail e ho personalmente parlato con lui telefonicamente e vorremmo segnalare alcuni chiarimenti in merito al nostro comunicato che forse, dagli articoli online che lo riprendono non emergono a sufficienza.

Holidu è una piattaforma di prenotazione di case e appartamenti vacanza. Il nostro studio non è nato per sostituirsi in nessun modo agli studi ben più elaborati e approfonditi di enti certificatori; che hanno a disposizione una gamma più vasta e migliore di dati, oltre alla necessaria autorevolezza per compierli in maniera più approfondita. Lo studio si occupa di dare vita a studi e analisi rilevanti da un punto di vista turistico .

In merito alla metodologia, oltre a quanto espresso nella premessa; ringraziamo il Presidente del Parco per i suoi spunti, che sicuramente terremo in conto nel caso volessimo in futuro ripetere la ricerca.

Ci terrei, tuttavia a chiarire che, contrariamente a quanto emerge da ciò che è stato pubblicato recentemente da alcuni media; la nostra classifica non prende in esame come criterio la bellezza, bensì le recensioni su Google, dato che utilizziamo spesso nei nostri studi per la valutazione della popolarità e del sentiment online degli oggetti di studio.

La nostra classifica è stata realizzata utilizzando due sotto classifiche:

una derivante dal punteggio su Google e una sul numero di sentieri, da cui è stata poi dedotta una classifica finale.

Per quanto riguarda il numero di sentieri, sono stati presi in considerazione il numero di sentieri più popolari in quanto segnalati dagli utenti sul sito AllTrails, uno dei principali del settore.

In riferimento al Parco Nazionale del (ndr Golfo di Orosei e del) Gennargentu, ringraziamo per la segnalazione. Il parco è effettivamente presente su Google Maps al seguente link, da cui sembra essere a oggi aperto e attivo ed è per questo motivo che lo abbiamo inserito nel nostro studio.

Poiché la segnalazione di ipotetica inesistenza ci ha lasciato sorpresi, abbiamo contattato la Proloco del comune di Orosei che ha confermato telefonicamente l’esistenza del Parco.

Dopo una ricerca più approfondita abbiamo appurato che il Parco pare essere stato istituito ma non è operativo in quanto ente ufficiale. Va tuttavia fatto presente che, essendo la nostra una piattaforma di viaggi ed essendo il taglio delle nostre campagne di tipo turistico; nonostante il Parco non possa essere definito operativo nel pieno delle sue funzioni, l’area di tale “Parco” esiste. Viene recensita e commentata su Google e, dunque, rappresenta di fatto un’attrattiva, per l’appunto, turistica.

Infine, in merito al punto del suo articolo in cui si menziona che il suo Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano sia stato sfavorito dalla nostra classifica; ci tenevo a menzionare che sebbene la classifica non lo mostri (e ci scusiamo per la poca chiarezza su questo dato), il parco ha attualmente un rating di 4,6 stelle su 5 su Google che è positivamente valutato dagli utenti: tra le 4 e le 5 stelle siamo già in un ambito di eccellenza.

Come dice il Presidente del Parco nella sua nota: “i Parchi Nazionali italiani sono tutti belli e lo posso dire con cognizione di causa”. Siamo personalmente totalmente d’accordo con lui e, a quanto pare, lo è anche Google.

