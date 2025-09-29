Home

Claudio Baglioni in concerto al castello Pasquini, prevendite aperte da oggi

Castiglioncello (Rosignano Marittimo, Livorno) 29 settembre 2025 Claudio Baglioni in concerto al castello Pasquini, prevendite aperte da oggi

L’estate 2025 è andata in archivio, ma la macchina della musica, o meglio dei concerti sotto le stelle, è già in moto per organizzare gli eventi 2026. E già si conoscono alcune delle date principali dei festival. Per quanto riguarda l’Armunia Castiglioncello Festival è arrivato l’annuncio che uno degli eventi clou della manifestazione organizzata da LEG nel parco de Castello Pasquini di Castiglioncello sarò il live di Claudio Baglioni programma per il 16 agosto 2026 alle ore 21. Sarà una tappa del GrandTour La Vita è Adesso, progetto musicale dal vivo che celebra i quarant’anni dell’album (uscito l’8 giugno 1985) che uno dei più venduti di sempre in Italia.

Il tour si svolgerà da giugno a settembre 2026, con quaranta concerti in alcuni dgli scenari più suggestivi, come lo è il Castello Pasquini, della nostra penisola.

Contestualmente all’annuncio del concerto di Castiglioncello, sono state rese note le prevendite dei biglietti.

Per il fan club lo sono per 24 ore consecutive a partire dalle 11 di lunedì 29 settembre. La prevendita per i clienti Telepass sarà da martedì 30 settembre alle ore 11 per 48 ore mentre la prevendita generale avrà inizio alle ore 11 del giorno 2 ottobre 2025. Tutte le prevendite su TicketOne.it.

