Clima pesante in Municipale a Livorno, Marino (UIL): "Procedimento disciplinari per un nonnulla" (Video)

31 Marzo 2025

Clima pesante in Municipale a Livorno, Marino (UIL): “Procedimento disciplinari per un nonnulla” (Video)

Massimo Marino, sindacalista Uil, fa il punto sulle criticità nella Polizia Municipale di Livorno: “Personale in prima linea ma un cattivo trattamento. C’è un ‘uso massivo della leva disciplinare’: per un nonnulla viene aperto un procedimento disciplinare, senza mezzi e vie intermedie di conciliazione. Ciò dà il calibro dell’ambiente. Chiediamo un maggiore rasserenamento. Ci sono più episodi che lasciano l’amaro in bocca. Leggi e serenità sono due cose complementari”.