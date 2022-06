Home

29 Giugno 2022

ATTUALITA’ 29 GIUGNO 2022 – Clima, UE: stop a motori a combustione nel 2035

Il Consiglio dei ministri Ue dell’Ambiente ha annunciato nella notte di aver raggiunto l’intesa sul pacchetto di misure green ‘Fit for 55’ per il clima che prevede la riduzione del 100% delle emissioni di Co2 entro il 2035 per auto e furgoni nuovi, quindi lo stop alla vendita di vetture a benzina e diesel entro quella data.

Queste misure devono ora essere negoziate con i membri del Parlamento europeo

