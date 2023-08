Home

Eventi

Clown: a Eliopoli c’è Jean Meningault in arte Meningue, uno spettacolo per grandi e piccini

Eventi

5 Agosto 2023

Clown: a Eliopoli c’è Jean Meningault in arte Meningue, uno spettacolo per grandi e piccini

Livorno 5 agosto 2023 – Clown: a Eliopoli c’è Jean Meningault in arte Meningue, uno spettacolo per grandi e piccini

Méningue è un clown, un mimo, un attore, un ballerino, e talvolta lo si ritrova persino sulla scena di opere liriche.

Méningue è un insegnante e un regista: osserva, sperimenta e trasforma.

Ama inventare spettacoli, dirigere se stesso e compagnie di clown e clownesse, fare tournée, collaborare a film di animazione e d’autore, trasmettere la sua arte in giro per l’Europa e per il mondo. Abita la strada, i palchi, i music-hall, i casinò.

Più che uno spettacolo si tratta di una poesia, di un racconto narrato in chiave comica e burlesca con un linguaggio corporeo, gestuale ed emozionale evocativo e coinvolgente.

La storia, come tutte le storie di questo tipo, è al tempo stesso semplice e complessa, come quella dell’essere umano.

È una storia in cui l’universo del clown è sempre presente, con tutti i suoi paradossi, i suoi drammi e i suoi nonsense.

Lui, l’essere umano, è costantemente costretto nella sua stessa trappola: il potere.

Una supremazia cui non cessa di anelare, che non cessa di pretendere e, quando ottenuta, di imporre.

Sfortunatamente, però, egli si dimentica troppo spesso dell’altro vero potere: quello della vita, dell’energia creatrice che fa nascere tutte le cose e che, se trascurata, gli si ritorce contro.

Lo spettacolo è una caricatura dell’evoluzione umana e del mondo attuale, delle sue contraddizioni e assurdità.

Si susseguono situazioni di ogni tipo in cui incontriamo e ritroviamo Adamo e la sua coscienza reincarnata in Automat’hic, poi un torero a terra di nome Allez Olè, e il caro Dominator, un militare terribilmente attratto e al contempo impaurito dalle armi.

Dopo la pausa (pubblicitaria?!) ecco il Grido Giusto, che fa il verso ad alcuni giochi televisivi, e per il gran finale Discoman, un ballerino impazzito che non riesce a trattenere la propria esplosiva vitalità. La durata dell’intero spettacolo, adatto a qualsiasi tipo di pubblico,

Uno spettacolo per grandi e piccini, da non perdere e unico nel suo genere a Eliopoli, Calambrone (Pisa)

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin