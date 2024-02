CNA: Autotrasporto, rincari in vista per il 2024 e traffici KO a Livorno

Cronaca

6 Febbraio 2024

Livorno, 06 febbraio 2024 – Circa seimila euro in più l’anno per ciascun mezzo, esclusi gli aumenti del costo del lavoro dipendente e del carburante:

è quanto graverà sulle imprese di autotrasporto nel 2024 secondo le elaborazioni di CNA.

“L’autotrasporto a Livorno sta vivendo una situazione di crisi complessa – afferma il presidente di CNA Trasporti Massimo Angioli – i traffici erano già in calo da prima del conflitto israelo-palestinese e adesso le ripercussioni sul Canale di Suez stanno ulteriormente aggravando lo scenario e le previsioni.

“Nel 2024 scade il CCNL di riferimento della categoria e certamente il suo rinnovo porterà un altro aumento dei costi – spiega il coordinatore sindacale CNA Alessandro Longobardi – mentre il carburante ha ripreso nel silenzio generale il suo trend al rialzo.

Sul costo del gasolio alla pompa evidenziamo che tra gennaio 2022 (€ 1,598) ed il prezzo alla pompa registrato al 15 gennaio 2024 dalla CE-Energy Policy (€ 1,724), ci sono tredici centesimi in più al litro che incidono su questa voce di costo.