Home

Cronaca

CNA e Castagneto Banca: iniziativa da 10 milioni per le imprese del territorio

Cronaca

8 Novembre 2024

CNA e Castagneto Banca: iniziativa da 10 milioni per le imprese del territorio

Livorno 8 novembre 2024 CNA e Castagneto Banca: iniziativa da 10 milioni per le imprese del territorio

Una nuova spinta per la ripresa economica delle piccole e medie imprese del territorio livornese arriva grazie al rinnovato accordo tra CNA e Castagneto Banca 1910. Mercoledì 13 novembre, alle ore 10, presso la sede di rappresentanza della banca in via Rossini 2 a Livorno, sarà firmato un protocollo d’intesa che prevede la messa a disposizione di un plafond di 10 milioni di euro.

Questo nuovo fondo ha l’obiettivo di agevolare le PMI livornesi attraverso finanziamenti erogati a condizioni vantaggiose, permettendo loro di consolidare le proprie attività e contribuire alla ripresa del tessuto economico locale, ancora in ripresa dopo le difficoltà degli ultimi anni.

La conferenza stampa che annuncerà i dettagli dell’operazione è aperta ai media e rappresenta un’occasione per approfondire le modalità e le opportunità che questa iniziativa offre agli imprenditori locali.

Grazie alla collaborazione tra CNA e Castagneto Banca, le imprese potranno accedere a risorse utili per investimenti, innovazione e sviluppo, confermando l’impegno costante delle due realtà nel sostenere il comparto produttivo livornese.