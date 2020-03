Home

CNR e Coronavirus, gli aggiornamenti provenienti da ricercatori, uffici e strutture

6 marzo 2020

CNR e Coronavirus, gli aggiornamenti provenienti da ricercatori, uffici e strutture

Il Consiglio nazionale delle ricerche mette a disposizione le competenze della propria rete di ricerca per affrontare in maniera informata e consapevole l’emergenza sanitaria legata al CoronaVirus (Covid-19).

In questa sezione abbiamo riunito tutti gli aggiornamenti provenienti da ricercatori, uffici e strutture.

Coronavirus: nota di aggiornamento dell’Istituto di genetica molecolare del Cnr (Nota stampa 03/03/2020): una nota di aggiornamento sull’evoluzione del virus da parte di Giovanni Maga, direttore dell’Istituto di genetica molecolare Cnr-Igm) [leggi tutto] ​

Coronavirus: (Rassegna stampa di interesse): tutti gli articoli delle principali testate giornalistiche sul Coronavirus [leggi tutto]

tutti gli articoli delle principali testate giornalistiche sul Coronavirus [leggi tutto] “Epidemie, minaccia globale” (Almanacco della Scienza Cnr 26/02/2020): sul web magazine dell’Ufficio stampa Cnr, l’articolo del virologo Giovanni Maga, dell’Istituto di genetica molecolare (Igm) del Cnr di recensione al libro di Giovanni Rezza, epidemiologo di fama mondiale, “Epidemie. I perché di una minaccia globale”… [leggi tutto] .

Coronavirus: le misure sanitarie (Cnr WebTv 24/02/2020): il virologo Giovanni Maga, dell’Istituto di genetica molecolare (Igm) del Cnr spiega, in un’intervista al Giornale Radio Rai, i possibili decorsi del virus a seconda delle diverse fasce di età della popolazione [ascolta tutto]

il virologo Giovanni Maga, dell’Istituto di genetica molecolare (Igm) del Cnr spiega, in un’intervista al Giornale Radio Rai, i possibili decorsi del virus a seconda delle diverse fasce di età della popolazione [ascolta tutto] Coronavirus. Rischio basso, capire condizioni vittime (Nota stampa, 22/02/2020): l’Italia in queste ore sta assistendo alla comparsa di un focolaio di infezione da SARS-CoV2, che causa la sindrome respiratoria denominata Covid-19. Due sono i problemi che il sistema di sorveglianza in queste ore sta affrontando con estrema rapidità ed efficienza… [leggi tutto] .