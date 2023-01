Home

Coach Barilla dopo Don Bosco-Lucca

16 Gennaio 2023

Coach Barilla dopo Don Bosco-Lucca

Livorno 16 gennaio 2023

Il tecnico della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, rivive a mente fredda i 40’ di sabato contro Lucca, nella soddisfazione dell’ennesima buona prestazione dei suoi ragazzi, protagonisti di una buona partita contro una squadra che, al completo, è tra le più attrezzate del torneo: “Prima di tutto, vorrei rivolgere i mie più sentiti complimenti a Lucca, una squadra che, quando ha l’intero roster al completo, vale sicuramente una classifica migliore di quella attuale, per profondità e qualità dei propri giocatori.

Detto questo, voglio però fare tantissimi complimenti anche ai ragazzi del Don Bosco, bravi a giocare alla pari contro una squadra dai valori davvero elevati, oltretutto in una partita molto dura anche dal punto di vista fisico.

Aldilà del risultato finale – prosegue coach Barilla – sono molto soddisfatto di quanto abbiamo fatto sabato sera, dimostrando di potercela giocare contro avversari che hanno militato in categorie superiori, esperti e con grande qualità. In particolare, sono contento per Paoli, sorvegliato speciale dalla difesa di Lucca ma che comunque ha fatto un’ottima partita.

E per Maniaci, un ragazzo d’oro che sta dimostrandosi ottimo giocatore in questa categoria; in difesa riesce sempre a sacrificarsi sul miglior attaccante avversario e adesso sta trovando continuità anche in attacco.

In generale, c’è tanto ancora da fare ma, da questo match, bisogna trarre grande entusiasmo per continuare i nostri progressi, soprattutto nella fase difensiva, ed andare avanti nel torneo a testa sempre alta, nella consapevolezza che stiamo progredendo di giornata in giornata, oltre ogni più rosea aspettativa”.

