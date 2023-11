Home

Coach Barilla dopo la vittoria contro la Synergy

1 Novembre 2023

Coach Barilla dopo la vittoria contro la Synergy

Livorno 1 novembre 2023 – Coach Barilla dopo la vittoria contro la Synergy

Il coach della Toscana Food: “Abbiamo conquistato due punti molto importanti”

A mente fredda, il tecnico della Toscana Food Don Bosco, Francesco Barilla, analizza la bella vittoria contro la Synergy Valdarno, non nascondendo la propria soddisfazione: “Quella contro la Synergy è stata la classica partita dai due volti; nel primo tempo abbiamo giocato sottotono, con una difesa troppo larga, il che ha fatto sì che una buona squadra come la Synergy ci abbia messo in difficoltà.

Al rientro dagli spogliatoi abbiamo aumentato la pressione in difesa, trovando buone soluzioni attacco, e siamo così rientrati in partita giocandocela nella volata finale, nella quale non siamo stati completamente cinici ma siamo comunque riusciti a portare a casa la vittoria.

Abbiamo messo in carniere due punti molto, molto importanti perché ci danno fiducia dopo la grigia prestazione della settimana scorsa a Firenze, facendoci capire che se entriamo in campo con il giusto atteggiamento, soprattutto in difesa, possiamo giocarcela con tutti. Adesso, il nostro obiettivo è fare sempre meglio e riuscire a giocarcela con tutti”.

