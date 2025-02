Home

Coach Di Manno "Abbiamo fatto molti passi indietro, dobbiamo lavorare per migliorare l'approccio alle partite"

2 Febbraio 2025

Coach Di Manno “Abbiamo fatto molti passi indietro, dobbiamo lavorare per migliorare l’approccio alle partite”

Livorno 2 febbraio 2025

Non è certo contento, il coach Don Bosco Giuseppe Di Manno al termine della sfida casalinga con il Granda College, nel quale i rossoblu non hanno certo mostrato il loro volto migliore.

L’head coach Don Bosco analizza così i 40’ del “PalaMacchia”: “Non siamo mai riusciti a entrare in partita, e Cuneo ha meritato di tornare a casa con i due punti in carniere, raggiungendo, nel corso del confronto, anche i 15 punti di vantaggio, costringendo la mia formazione ad inseguire praticamente sempre. Nell’ultimo quarto abbiamo provato a rientrare e riaprire la partita ma purtroppo non è stato sufficiente per portare a casa i due punti.

Cuneo ha fatto una partita molto buona, caratterizzata da una ottima percentuale nel tiro da tre punti, anche per la nostra difesa troppo molle. In generale, il nostro approccio è stato pessimo e sostanzialmente abbiamo fatto diversi passi indietro rispetto alle ultime esibizioni. Detto questo, dobbiamo lavorare molto sull’approccio alle partite, visto anche le ultime partite, con US e, nel campionato Under 19 d’Eccellenza, con la Virtus Siena, e tornare ad alzare il livello della nostra difesa”