26 Novembre 2024

Coach Di Manno: “Abbiamo giocato una buona partita, voglio fare i complimenti ai miei ragazzi”

Livorno 26 novembre 2024 Coach Di Manno: “Abbiamo giocato una buona partita, voglio fare i complimenti ai miei ragazzi”

Dopo la bella vittoria con Gino Landini Lerici, guidata dal grande ex Gabriele Ricci, il coach della Pallacanestro Don Bosco non nasconde la soddisfazione per i due punti, dispensando complimenti ai propri giocatori:

“I ragazzi avevano bisogno di una vittoria per prendere fiducia nel lavoro che stanno facendo quotidianamente; il successo è finalmente arrivato al termine di una partita sempre scorsa sui binari di un grande equilibrio e questo fa capire quanto i miei ragazzi siano stati bravi, in questa occasione. Infatti, pur avendo quasi sempre menato le danze, Lerici ci è sempre stata alle costole, e noi, al contrario di quello che ci era successo in altre occasioni, negli ultimi due minuti siamo riusciti ad avere quel guizzo che ci ha consentito di portare a casa i due punti e che ci regala una grande spinta per continuare a lavorare. Voglio, pertanto, fare i miei complimenti ai ragazzi, che sono stati davvero bravi, adesso la nostra intenzione è cercare di acquisire maggiore continuità”.