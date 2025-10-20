Home

Coach Di Manno “Buone indicazioni dalla sfida con Valdisieve”

20 Ottobre 2025

Livorno 20 ottobre 2025 Coach Di Manno “Buone indicazioni dalla sfida con Valdisieve”

Con la consueta lucidità che lo contraddistingue, il coach della Pallacanestro Don Bosco, Giuseppe Di Manno, analizza a menta fredda la bella vittoria nella sfida di sabato sera con Valdisieve, esprimendo la propria soddisfazione per le “tante cose buone”, come raccontano le sue parole di commento al secondo successo casalingo consecutivo dei suoi ragazzi:

“La partita contro Valdisieve ci ha offerto davvero tanti buoni spunti, soprattutto per quanto riguarda l’atteggiamento con il quale siamo scesi in campo e l’intensità mostrata sul parquet del “PalaMacchia”. Ci prendiamo due punti preziosi, nella consapevolezza che dobbiamo continuare a migliorare nella gestione dei possessi importanti ed ad imparare a non disunirci nei momenti chiave della partita”.