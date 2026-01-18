Home

Coach Di Manno, contro Castelfiorentino abbiamo giocato un'ottima partita

18 Gennaio 2026

Coach Di Manno, contro Castelfiorentino abbiamo giocato un’ottima partita

Livorno 18 gennaio 2026 Coach Di Manno, contro Castelfiorentino abbiamo giocato un’ottima partita

Il giorno dopo, il coach della Pallacanestro Don Bosco, ripercorre a mente fredda i 40’ della sua squadra, brava ad iniziare il girone di ritorno con il bel successo sul Castelfiorentino, una delle squadre, al di là della classifica, più attrezzate del torneo:

“Abbiamo giocato un’ottima partita, nei primi 20’ della quale siamo stati bravi a rimanere a contatto con una delle squadre migliori di questo campionato.

Nel secondo tempo, poi, siamo stati ancora più bravi nell’alzare il ritmo e nel giocare con quella intensità che piace a noi, prendendo un margine di vantaggio cresciuto con il trascorrere dei minuti.

Voglio sottolineare – continua coach Di Manno – che tutti i ragazzi scesi sul parquet hanno dato il loro importante contributo, facendo quello di cui la squadra aveva bisogno. In sostanza, abbiamo offerto una prova di grande maturità, che ci permette di iniziare nel migliore dei modi il girone di ritorno; adesso dobbiamo essere bravi a continuare su questa falsariga”.