11 Novembre 2025

Livorno 11 novembre 2025 Coach Di Manno: “Contro Rosignano abbiamo giocato una buona partita”

A mente fredda, coach di Manno analizza i 40’ di sabato scorso contro la matricola Sei Rose Rosignano, che hanno consegnato alla Pallacanestro Don Bosco una vittoria importante, come giustamente asserito dal coach che rivive così il confronto del “PalaMacchia”: “Dopo un primo quarto nel quale Rosignano ha tirato con ottime percentuali, chiudendo i primi 10’ in vantaggio, nel secondo e nel terzo periodo siamo riusciti ad imporre il nostro ritmo e la nostra intensità, prendendo un vantaggio significativo sui nostri avversari. Nei 10’ conclusivi abbiamo rallentato, consentendo ai nostri avversari di rosicchiare qualche punto; al di là di questo, abbiamo offerto una buona prova, anche se potevamo comunque fare un po’ meglio, ma comunque ci prendiamo questa preziosa vittoria e guardiamo avanti”.