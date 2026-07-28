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Coalizione Civica protocolla 576 emendamenti e 54 risoluzioni per il futuro di Collesalvetti

Collesalvetti

28 Luglio 2026

Coalizione Civica protocolla 576 emendamenti e 54 risoluzioni per il futuro di Collesalvetti

Collesalvetti (Livorno) 28 luglio 2026

Coalizione Civica presenta 576 emendamenti e 54 risoluzioni: «Il 31 luglio porteremo in Consiglio le nostre priorità per Collesalvetti»

Coalizione Civica ha protocollato complessivamente 576 emendamenti e 54 risoluzioni sugli atti economici e finanziari che saranno discussi nel Consiglio comunale del 31 luglio: 520 emendamenti e 24 risoluzioni alla salvaguardia degli equilibri e alla variazione di bilancio, 39 emendamenti e 10 risoluzioni al Regolamento TARI, 10 emendamenti e 10 risoluzioni alle tariffe TARI, 4 emendamenti e 4 risoluzioni al Piano economico-finanziario dei rifiuti e 3 emendamenti e 6 risoluzioni al Programma triennale delle opere pubbliche.

«La maggioranza si prepara ad approvare una variazione di bilancio di molti milioni di euro, utilizzando una parte consistente dell’avanzo libero. Crediamo quindi che il Consiglio debba poter discutere apertamente come impiegare queste risorse e quali siano le vere priorità per il territorio».

Con i nostri emendamenti chiediamo finanziamenti per il pre-scuola e il doposcuola, il sostegno alle persone sole e fragili, la sicurezza e la manutenzione dei ponti storici, le politiche giovanili, la cultura, la tutela ambientale e la sicurezza idraulica. Proponiamo inoltre di valorizzare i Consigli di frazione, aumentare i collegamenti del trasporto pubblico nelle frazioni collinari e programmare interventi specifici per Nugola, Colognole, Parrana San Giusto e Parrana San Martino, sostenendo la manutenzione delle strade, i cammini turistici, l’agricoltura collinare e la valorizzazione dei Monti Livornesi.

Una parte delle proposte riguarda anche gli impianti sportivi, per i quali chiediamo una programmazione più chiara delle manutenzioni e degli investimenti, la riqualificazione delle strutture esistenti, il miglioramento della sicurezza e dell’accessibilità e risorse adeguate per consentire alle associazioni sportive di operare in spazi dignitosi e funzionali.

Sul Regolamento e sulle tariffe TARI proponiamo di correggere gli errori e le contraddizioni presenti nel testo, tutelare gli incentivi per i cittadini virtuosi, migliorare le agevolazioni per il compostaggio, evitare la cancellazione retroattiva degli sconti per i conferimenti ai centri di raccolta, rafforzare le misure sociali e garantire maggiore equità per famiglie e attività economiche.

Sul Piano economico-finanziario dei rifiuti chiediamo invece piena trasparenza sulla formazione dei costi, sull’aumento delle spese comunali, sul peso della TARI non riscossa e sugli obiettivi ambientali, mentre attraverso le proposte sul Programma triennale delle opere pubbliche vogliamo ottenere una maggiore attenzione per manutenzioni, impianti sportivi, frazioni e patrimonio pubblico.

«Il 31 luglio non daremo un assegno in bianco alla Giunta. Se ci sono milioni di euro disponibili, il Consiglio comunale deve poter scegliere come utilizzarli, confrontandosi nel merito su proposte concrete. I nostri emendamenti servono a portare dentro il bilancio i bisogni reali dei cittadini e un’idea diversa dello sviluppo di Collesalvetti».