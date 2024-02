Venerdì sarà scelto il candidato sindaco della coalizione di sinistra a guida M5S

Livorno 7 febbraio 2024 – Coalizione di Sinistra a Livorno: Il Candidato Sindaco M5S Svelato Venerdì

Con l’arrivo delle imminenti elezioni amministrative, il clima politico a Livorno si scalda e anche la coalizione a guida 5stelle si prepara a presentare il proprio candidato sindaco per la guida della città.

In questo contesto, la coalizione composta da M5S, Buongiorno Livorno, Potere al Popolo Livorno, Rifondazione Comunista Livorno e Possibile si appresta a fare una mossa importante; la selezione del candidato sindaco.

La scelta avverrà durante una serie di appuntamenti chiave che si terranno nei prossimi giorni. Il primo, in programma per giovedì 8 febbraio alle ore 12:00 presso la sala post consiglio comunale; sarà una conferenza stampa di presentazione della coalizione. Qui, ogni forza politica coinvolta ufficializzerà la propria partecipazione e saranno illustrate le modalità di svolgimento della successiva Assemblea di Villaggio.

Il momento cruciale arriverà il venerdì successivo, il 9 febbraio alle ore 18:30 presso il Bar Civili in via del Vigna 55. Qui si terrà l’Assemblea di Villaggio, dove sarà nominato il candidato sindaco che meglio rappresenta la coalizione. Il nome scelto sarà annunciato al termine dell’assemblea stessa, dando così il via ufficiale alla campagna elettorale.

Infine, sabato 10 febbraio alle ore 11:00; il candidato sindaco prescelto si presenterà alla cittadinanza e alla stampa durante una conferenza stampa presso il bar del Museo della Città in piazza del Luogo Pio 19. Sarà un’occasione importante per conoscere il volto e le idee del futuro leader cittadino.

La coalizione si mostra fiduciosa di scegliere nell’interesse degli elettori il candidato più qualificato e significativo pronto a rappresentare i cittadini livornesi per i prossimi 5 anni