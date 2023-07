Home

“Cocaina e clandestinità”: tunisino irregolare con ordine di allontanamento arrestato a Livorno

8 Luglio 2023

Livorno 8 luglio 2023 – “Cocaina e clandestinità”: tunisino irregolare con ordine di allontanamento arrestato a Livorno

Un altro caso di spaccio di droga e di clandestina è stato scoperto ieri sera a Livorno dalla Polizia di Stato.

Intorno alle 22. 00 gli agenti di una Volante hanno notato un soggetto straniero che, alla vista degli agenti, ha cercato di disfarsi di un involucro voluminoso. Il soggetto è stato raggiunto e fermato, mentre l’involucro è stato recuperato e sequestrato.

Si trattava di 54 grammi di cocaina, che il tunisino del 1996 aveva in tasca. All’uomo gli sono stati sequestrati anche un telefono cellulare e una banconota da 20 euro, trovati durante la perquisizione personale. Per il tunisino è scattato l’arresto per il reato previsto dall’art. 73 dpr. 309/90 sugli stupefacenti

Ma non è tutto. Nei confronti del tunisino già noto alle forze dell’ordine per violazione reiterata all’ ordine di allontanamento del Questore ex art. 14 co. 5quater TUI; è scattata la denuncia

