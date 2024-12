Home

Cocaina e guida senza patente: fermato mentre guidava un furgone

12 Dicembre 2024

Livorno 12 dicembre 2024

I Carabinieri della Stazione di Castagneto Carducci hanno denunciato un automobilista sulla trentina sorpreso positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato alle prime luci dell’alba, quando l’uomo, un operaio residente in zona, è stato fermato per un controllo stradale in via Umberto I mentre era al volante di un furgone non di sua proprietà.

I carabinieri, avendo ragionevoli motivi per ritenere che lo stesso fosse sotto l’influenza di stupefacenti o sostanze psicotrope veniva invitato a sottoporsi ad accertamento presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cecina.

All’esito positivo dell’esame dei metaboliti della cocaina è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Contestualmente i militari hanno proceduto ad informare le autorità competenti anche del fatto di averlo sorpreso recidivamente alla guida senza patente poiché mai conseguita.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continuerà sempre a porre attenzione al controllo della sicurezza stradale, troppo spesso minata dal fenomeno dell’abuso di alcolici e sostanze psicotrope, a tutela di tutti gli utenti della strada.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.