21 Novembre 2024

Codice della Strada: ecco tutte le novità del nuovo provvedimento definitivo

Livorno 21 novembre 2024

Con l’approvazione definitiva del Senato, il nuovo Codice della Strada è pronto a entrare in vigore, introducendo una serie di cambiamenti significativi. Tra le misure più importanti, si segnalano quelle relative alla sicurezza stradale, alle sanzioni per guida sotto l’effetto di droga o alcol, ai neopatentati e alla regolamentazione dei monopattini.

Alcol e droghe al volante: pene più severe

Per i conducenti recidivi, il divieto assoluto di assumere alcolici prima di mettersi alla guida potrà durare fino a tre anni. Inoltre, sarà obbligatorio installare l’alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del motore se viene rilevato un tasso alcolemico sopra lo zero. Le procedure per verificare l’uso di droghe saranno semplificate: chi verrà sorpreso alla guida sotto l’effetto di stupefacenti perderà la patente per tre anni, con obbligo di visita medico-legale.

Sanzioni per distrazione al volante

Usare lo smartphone durante la guida comporterà multe fino a 1.400 euro e sospensione della patente fino a tre mesi in caso di recidiva. La decurtazione di punti varierà da 5 a 10 a seconda della gravità della violazione.

Regole per neopatentati

Il divieto di guidare veicoli potenti sarà esteso a tre anni, limitando i mezzi con potenza superiore a 75 kW/t. Tuttavia, sarà consentito guidare veicoli familiari di media cilindrata per venire incontro alle esigenze domestiche.

Monopattini, bici e autovelox

I monopattini saranno soggetti a nuove regole: casco obbligatorio, targa, assicurazione e dispositivi che impediscano l’uso fuori dalle aree consentite. Per i ciclisti, sarà obbligatorio mantenere una distanza minima di 1,5 metri durante i sorpassi. Sono previsti, inoltre, criteri uniformi per l’uso degli autovelox e limitazioni sui controlli delle ZTL, per evitare multe multiple a chi rimane bloccato all’interno delle zone a traffico limitato.

Parcheggi e mobilità urbana

Sarà obbligatorio riservare il 20% delle aree di parcheggio alla sosta gratuita. Verranno introdotte nuove categorie di spazi, come quelli per la ricarica di veicoli elettrici e le aree “kiss & ride” presso stazioni e aeroporti.

Educazione stradale e sensibilizzazione

Nelle scuole saranno attivati corsi di educazione stradale, con la possibilità di ottenere punteggi aggiuntivi sulla patente.

Abbandono di animali: pene più severe

Per chi abbandona animali lungo le strade, le pene aumentano di un terzo. Se l’abbandono provoca pericoli per gli utenti della strada, si applicheranno le sanzioni previste per omicidio stradale o lesioni personali gravi.

Quando entrerà in vigore?

Il nuovo Codice potrebbe diventare operativo prima dell’estate, segnando un passo avanti significativo nella sicurezza stradale e nella regolamentazione della mobilità.

