Codice della strada, Fit-Cisl: servono modifiche per le patenti professionali

10 Ottobre 2025

Livorno 10 ottobre 2025

La FIT-CISL di Livorno lancia un nuovo allarme sullo stato di forte pressione che vive il settore dei trasporti, chiamato a operare in contesti sempre più complessi e carichi di responsabilità. Una situazione resa ancora più difficile dalle recenti modifiche introdotte con il nuovo Codice della Strada, che sta mettendo a dura prova migliaia di lavoratori.

Da tempo la Fit Cisl Toscana denuncia a tutti i livelli, le criticità legate all’applicazione delle nuove norme. Le categorie più colpite sono gli Autisti del trasporto pubblico locale, del settore della raccolta rifiuti e del settore Merci e Logistica dove i lavoratori si trovano quotidianamente a gestire situazioni di rischio.

Negli ultimi anni la FIT-CISL Livorno ha portato avanti numerose iniziative, organizzate dalla Segreteria Regionale Toscana, quali assemblee territoriali, raccolte firme, documenti e proposte operative. Tutto questo lavoro è stato successivamente raccolto in un documento, consegnato direttamente al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso di un incontro svoltosi a Livorno, alla presenza del presidio FIT-CISL di Livorno e del Segretario Generale Fit Cisl Toscana Antonino Rocca.

Il Ministro si è mostrato disponibile e ha apprezzato il documento, riconoscendo la necessità di approfondire l’argomento.

“I lavoratori del trasporto pubblico, della logistica e dell’igiene urbana garantiscono ogni giorno servizi essenziali alla collettività, “ma non possono continuare a farlo in condizioni di stress crescente e con norme che aumentano le responsabilità senza offrire tutele adeguate. È il momento di dare risposte concrete.”

Con questo incontro, la FIT-CISL Livorno chiede che il tema della sicurezza e della dignità del lavoro nel trasporto torni al centro del dibattito politico regionale e nazionale.