Codice giallo per forte vento e mareggiate fino alle 15 di domani domenica 5 dicembre

4 Dicembre 2021

Livorno, 4 dicembre 2021

La criticità gialla per mareggiate e vento, in corso sulle isole dell’Arcipelago e lungo il litorale toscano centro-settentrionale, compreso quello di Livorno, è stata prolungata fino alle ore 15.00 di domenica 5 dicembre.

E’ quanto prevede l’avviso di ciricità emanato dal Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali.

Come comportarsi in caso di forte vento

Fare attenzione all’aperto, in particolare in presenza di alberi e strutture temporanee o pericolanti e nei centri urbani.

Guidare con attenzione, in particolare sui tratti esposti alla caduta di piante e sassi.

Spostare o mettere in sicurezza oggetti sensibili agli effetti del vento prima dell’inizio del periodo di allerta.

Limitare le attività all’aperto e gli spostamenti.

Fare molta attenzione in città a possibili cadute di oggetti dall’alto (tegole, cornicioni, vasi, ecc.)

Non sostare in auto o a piedi in prossimità di piante e coperture, e prediligere gli spazi aperti.

In caso di forti mareggiate osservare i seguenti accorgimenti:

Evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa.

In caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi.

Evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare.

Balneazione vietata.

Mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale

