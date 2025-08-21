Perdurano le condizioni di elevata instabilità con rovesci e temporali sparsi sul settore occidentale della Toscana, compreso il territorio di Livorno e Gorgona.

Con il bollettino odierno, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso di codice giallo per rischio di forti temporali e rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore, che sarà in vigore dalle ore 20 di oggi, giovedì 21 agosto, alle ore 8 del mattino di domani, venerdì 22 agosto. Possibilità di colpi di vento e grandinate.

Oggi vento forte di libeccio e mare molto mosso.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge

osservare i seguenti accorgimenti:

• evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

• la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

• prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

• evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

• porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.