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Cronaca

Codice giallo per rischio mareggiate dalle ore 18 di oggi fino alle ore 12 di domani, martedì 12 maggio

Cronaca

11 Maggio 2026

Codice giallo per rischio mareggiate dalle ore 18 di oggi fino alle ore 12 di domani, martedì 12 maggio

Livorno 11 maggio 2026 Codice giallo per rischio mareggiate dalle ore 18 di oggi fino alle ore 12 di domani, martedì 12 maggio

La Protezione civile regionale, con il bollettino odierno, ha aggiornato il quadro delle criticità in corso a causa del flusso di aria umida che mantiene il tempo a tratti instabile sulla Toscana.

Per quanto riguarda Livorno e Gorgona, è previsto codice giallo per rischio mareggiate, che sarà in vigore dalle ore 18 di oggi, lunedì 11 maggio, fino alle ore 12 di domani, martedì 12 maggio.

I venti soffieranno dai quadranti occidentali e sud-occidentali (ponente e libeccio) con raffiche sulla costa livornese fino a 60-70 km/h, mari molto mossi tendenti ad agitati.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare durante il codice giallo per rischio mareggiate.

Il viale Italia, soprattutto nel tratto tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri, potrà essere chiuso al traffico su indicazione della Protezione civile comunale e della Polizia Municipale, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti in carreggiata.