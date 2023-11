Home

26 Novembre 2023

Livorno 26 novembre 2023 – Codice Rosso, sorpreso in casa della ex finisce in carcere

Arrestato e condotto in carcere cittadino italiano colto nella flagranza del reato previsto dall’art. 387-Bis CP. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

Anche nel pomeriggio di ieri, sabato 25 novembre, giornata istituita contro la violenza sulla donna, presso la centrale operativa giungeva la richiesta di una signora che informava della presenza all’interno della sua abitazione dell’ex compagno, sul quale pendeva il divieto di avvicinamento disposto dal Tribunale.

Giunti sul posto, all’interno della casa gli agenti di polizia trovavano sia la richiedente che l’uomo a cui dal 2.11.2023 era stato già notificato il provvedimento del Tribunale che disponeva il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa , palesemente disatteso e la cui violazione prevede appunto l’arresto obbligatorio in flagranza .

l’uomo colto nella flagranza del reato previsto dall’art. 387-Bis CP. (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa) di allontanamento oltre i 300 m. dalla parte offesa, il soggetto veniva arrestato e previo avviso al PM il turno condotto presso la casa circondariale livornese .

