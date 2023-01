Home

Codici: "Dopo la multa dell'Antitrust ci aspettiamo il rimborso di Yoox ai consumatori"

17 Gennaio 2023

Codici: “Dopo la multa dell’Antitrust ci aspettiamo il rimborso di Yoox ai consumatori”

Roma 17 gennaio 2023

Codici: ci aspettiamo il rimborso di Yoox ai consumatori dopo la multa dell’Antitrust

L’associazione dei consumatori Codici ricorda ai consumatori che hanno avuto problemi con l’acquisto effettuato sulla piattaforma Yoox (https://www.yoox.com/it) che; per avere assistenza è possibile rivolgersi all’associazione Codici telefonando al numero 065571996 oppure scrivendo all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.

“Prezzi ingannevoli e limiti al diritto di recesso. Sono i motivi alla base della sanzione milionaria che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto a Yoox, società attiva nel settore e-commerce per quanto riguarda la vendita di capi di abbigliamento, calzature e altri beni di moda, lusso e design”.

“Stando ai rilievi dell’Antitrust – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, la società ha annullato unilateralmente gli ordini online già perfezionati dai consumatori in caso di superamento di determinate soglie di resi, omettendo contestualmente l’informativa sul blocco degli acquisti. Inoltre, ha prospettato in modo ingannevole i prezzi di vendita dei prodotti e gli sconti effettivamente applicati. È importante sottolineare che i comportamenti scorretti contestati dall’Autorità si sono tenuti tra il 2019 ed il 2022. A questo punto ci aspettiamo che la società rimborsi i consumatori danneggiati e come associazione agiremo affinché ciò avvenga”

