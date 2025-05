Home

Coldiretti: “cinghiali sono un pericolo pubblico”

5 Maggio 2025

Livorno 5 maggio 2025

“I cinghiali sono un pericolo pubblico”. Sono solo di pochi giorni fa i dato diffusi da Coldiretti Toscana sul numero di incidenti stradali gravi provocati dall’attraversamento di animali selvatici – 13 nell’ultimo anno, 103 se mettiamo in fila gli ultimi sei anni – aveva nuovamente posto l’attenzione sulla necessità di accelerare la messa a terra dei piani di contenimento straordinari insieme a tutti gli interventi, oggi previsti dagli strumenti normativi, per ridurre la popolazione di cinghiali e ungulati in generale.

Ad intervenire, all’indomani dell’ennesima tragedia dell’Isola d’Elba per mano di un cinghiale è Coldiretti Toscana.

“La Toscana è al secondo posto in Italia per numero di incidenti stradali causati dalla fauna selvatica. Dati che raffigurano la dimensione di un’emergenza che non riguarda più solo gli agricoltori.– spiega Coldiretti Toscana – Per anni la presenza fuori controllo dei cinghiali è stata sottovalutata.

Oggi la Toscana ha messo in campo tutti gli strumenti normativi previsti per riportare un equilibrio. Serve tempo ma è necessario accelerare ed impegnarsi di più per raggiungere i target a partire dall’applicazione del piano di eradicazione dei cinghiali e mufloni previsto, nel caso specifico dell’Elba, dalla trasformazione di tutto il territorio da area vocata ad area non vocata al cinghiale”.

Coldiretti Livorno era stata, insieme ai principali attori del territorio elbano, tra le promotrici della richiesta di revoca dell’area vocata. Ma ora questo piano va messo in campo. “Diventa necessario applicarlo rapidamente: – conclude Coldiretti Livorno – E’ l’unico modo per ridurre il numero di cinghiali e mufloni sull’isola”.