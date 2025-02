Home

Attualità

Coldiretti, con i giovani 21 nuove start-up agricole

Attualità

14 Febbraio 2025

Coldiretti, con i giovani 21 nuove start-up agricole

Livorno 14 febbraio 2025 Coldiretti, con i giovani 21 nuove start-up agricole

Coldiretti Livorno plaude alla volontà della Regione Toscana di realizzare tutti i progetti imprenditoriali dei giovani agricoltori presentati nell’ambito di Giovani Si.

Saranno finanziati tutti i ventuno progetti imprenditoriali dei giovani che hanno partecipato al bando della Regione Toscana per favorire il ricambio generazionale nelle campagne toscane. Gli aspiranti agricoltori potranno finalmente aprire la loro azienda contribuendo a quella “transizione” necessaria ed indispensabile per guidare il settore verso un futuro di sfide e nuove opportunità sui mercati ma anche in ambito turistico e sociale attraverso la multifunzionalità. I ventuno giovani avevano partecipato al bando “Aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori – annualità 2024″ nell’ambito di Giovan Sì’, che mette sul tavolo un premio di primo insediamento a fondo perduto fino a 70 mila euro per gli under 41. L’aumento della dotazione finanziaria per coprire tutte le richieste sarà raggiunto utilizzando una parte di fondi della nuova programmazione 2023/2027. Complessivamente, a livello regionale, saranno oltre 400 le domande finanziate. Una misura contributiva fortemente sostenuta e promossa da Coldiretti Livorno che aveva organizzato open day ed incontri personalizzati per informare i giovani ed accompagnarli lungo tutto il percorso.

“L’aumento delle risorse permetterà di finanziare tutte le domande presentate ed esaudire il sogno imprenditoriale di tanti ragazzi e ragazze e di garantire la presenza di attività agricole sulla terra ferma così come sulle nostre isole. – spiega Simone Ferri Graziani, Presidente Coldiretti Livorno – E’ un grande segnale quello che arriva dalla Regione Toscana che dimostra, con i fatti, di voler imprimere una forte accelerazione ad una transizione che non è solo generazionale ma anche di competenze, innovazione, tecnologia e sostenibilità. Le nostre sollecitazioni sono state recepite e di questo voglio ringraziare il Governatore, Eugenio Giani e la vice presidente ed assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi. La volontà di finanziare tutta la graduatoria del bando dedicato ai giovani imprenditori, utilizzando una parte di fondi della nuova programmazione 2023/2027, va esattamente nella direzione da noi auspicata per dare la possibilità a tanti progetti di essere realizzati e di farlo in territori rurali, spesso marginali, difficili, a forte rischio spopolamento”.

Sono 170 le imprese agricole giovanili attive nella provincia di Livorno, un numero purtroppo in flessione negli ultimi anni. Una tendenza da “invertire” anche mettendo in campo risorse aggiuntive per non lasciare che idee ed aspettative restino sulla carta. Nuova linfa per un settore che ha un estremo bisogno di cambiare passo ritornando a coltivare le terre, ripopolare borghi e paesi che rischiano l’oblio e rilanciare territori con l’accoglienza, le produzioni locali e servizi per la comunità. “La nostra – conclude il presidente di Coldiretti Livorno – è una generazioni digitale, già perfettamente integrata con il cambiamento in corso, di cui siamo motore, così come vogliamo esserlo per le nostre campagne e per il nostro territorio. Questo annuncio ha riempito di certezze il futuro dei tanti giovani che in questi mesi abbiamo incontrato per condividere e costruire con loro le aziende che domani potranno guidare con orgoglio”.

Per informazioni https://toscana.coldiretti.it/, pagina ufficiale Facebook @coldiretti.toscana, Instagram @Coldiretti_Toscana, Twitter @coldirettitosca e canale YouTube “Coldiretti Toscana”

Coldiretti, con i giovani 21 nuove start-up agricole