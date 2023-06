Home

22 Giugno 2023

Livorno 22 giugno 2023 – Collaborazione e prudenza: nessun allarmismo per il presunto avvistamento di uno squalo

Nei giorni scorsi è circolato un video sui social media che mostrava il presunto avvistamento di uno squalo al largo delle coste di Livorno. La Capitaneria di Porto di Livorno ha preso atto del video e chiede la collaborazione dei cittadini per identificare la posizione e la specie dell’animale. Tuttavia, le autorità marittime sottolineano che non c’è motivo di allarmismo e invitano alla prudenza.

Il video condiviso sui social media non fornisce informazioni precise sulla posizione esatta dell’avvistamento e la data in cui è stato registrato. Pertanto, la Capitaneria di Porto invita il soggetto che ha realizzato il video a contattarli per fornire ulteriori dettagli. Sono stati forniti i numeri di telefono e l’indirizzo email per segnalare ogni informazione utile in caso di avvistamenti.

La Capitaneria di Porto di Livorno ha pubblicato una nota ufficiale che recita:

“Si comunica che sui più diffusi canali social è stata segnalata, nella tarda serata di ieri, la presenza di un presunto squalo, a circa 3 miglia nautiche al largo del porto di Livorno.

Chiunque sia in possesso di informazioni utili o venisse a conoscenza, con eventuali ulteriori foto e/o video, del predetto avvistamento; è pregato di avvisare quanto prima l’Autorità Marittima al numero di telefono

+39-0586-826011/826069/826070 e/o alla email so.cplivorno@mit.gov.it,

fornendo ogni utile informazione quali ad esempio:

caratteristiche dell’esemplare, località di avvistamento, presenza di cuccioli, apparente stato di salute, ecc.

Si raccomanda di prestare massima attenzione durante la navigazione o durante le altre attività turistico/ricreative (ivi inclusa la balneazione), adottando ogni prudente iniziativa ritenuta eventualmente necessaria”.

È importante sottolineare che non è la prima volta che si verifica un avvistamento simile al largo delle coste di Livorno. La presenza di squali nelle acque marine è un fenomeno naturale e, nella maggior parte dei casi, gli incontri con gli esseri umani sono estremamente rari e avvengono senza incidenti. Tuttavia, è fondamentale seguire le indicazioni delle autorità marittime e adottare precauzioni durante la navigazione e le attività ricreative in mare.

La Capitaneria di Porto di Livorno ritiene che la collaborazione dei cittadini sia fondamentale per monitorare attentamente la situazione e garantire la sicurezza di tutti. Pertanto, invitano chiunque incontri uno squalo o abbia informazioni utili a segnalarlo prontamente, mantenendo la calma e adottando ogni misura precauzionale ritenuta necessaria.

È importante ricordare che la presenza di squali nelle acque marine è una parte integrante dell’ecosistema marino e non deve causare allarmismo eccessivo. Gli avvistamenti occasionali sono eventi naturali e rari. Tuttavia, è fondamentale mantenere la prudenza e segnalare qualsiasi avvistamento alle autorità competenti.

La Capitaneria di Porto di Livorno sottolinea che la collaborazione dei cittadini è essenziale per garantire la sicurezza di tutti coloro che frequentano il mare. Segnalare tempestivamente qualsiasi avvistamento aiuta le autorità a monitorare attentamente la situazione e ad adottare le misure necessarie per preservare la sicurezza pubblica.

La Capitaneria di Porto di Livorno ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e ribadisce che la segnalazione di avvistamenti è un importante atto di responsabilità verso la sicurezza collettiva. Mantenere la calma, rispettare le indicazioni delle autorità competenti e adottare comportamenti prudenti sono i pilastri per garantire un ambiente marino sicuro e armonioso per tutti.

Ricordiamo a tutti i cittadini di non diffondere informazioni non verificate o create ad hoc, in modo da evitare la diffusione di notizie false o fuorvianti. La collaborazione e la prudenza sono fondamentali per mantenere un approccio responsabile e rassicurante riguardo alla presenza di squali nelle nostre acque.

