Collacchioni sollevato dall'incarico

Calcio

21 Novembre 2022

Collacchioni sollevato dall’incarico

Livorno 21 novembre 2022 – US Livorno: Collacchioni sollevato dall’incarico

Dopo la pesante disfatta di domenica in trasferta sul campo della Pianese conclusosi con un 3 a zero per i locali; con poche parole, in un comunicato telegrafico, l’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico della prima squadra Lorenzo Collacchioni.

“La società ringrazia Collacchioni per la professionalità e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”.

Ricordiamo che il tecnico era già stato esonerato e poi richiamato dall’US Livorno su esplicite richieste dei giocatori che si erano esposti per lui

